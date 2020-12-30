Приют для коров: в татарстанском селе спасают ненужный скот

В татарстанском селе Добромыш находят пристанище ненужные хозяевам коровы. Приют «Гошала» основала Лилия Газизулина. Сейчас здесь живёт около ста животных.

[Лилия Газизулина, основательница приюта]:

«Пожилые люди очень часто отказываются от своих коров. Бывает, что проблемы со здоровьем у людей, были у нас несколько таких случаев. Большая семья, то есть детей много, и они не тянут ещё и коров. Разные бывают ситуации. Но уже хорошо то, что люди стали задумываться о том, чтобы как-то пристроить их, а не убить».

Приют полагается на помощь добровольцев. На выручку приходят целыми семьями. Правда, зимой помощи меньше. Тем не менее из соседнего Башкортостана прибыла целая бригада на строительство коровника.

[Вадим Лысенков, волонтёр]:

«Здесь будут быки располагаться. Мы апартаменты для быков делаем. Здесь от ветра, от дождя будет защищено, будет трактор заезжать, всё чистить. Высота рассчитана под трактор. Будет здесь для них нормальное место обитания».

Сергей раньше жил в деревне, а потом переехал в город. Ему пришлось отдать корову в приют. Теперь приезжает сюда, как только появляется время, и делает любую тяжёлую работу. Говорит, что рядом с коровами отдыхает душой.

[Сергей Михайлов, волонтёр]:

«Я приезжаю не только помогать служить коровам, но и на свидание со своей коровой, которую я сам вырастил, которая долгое время давала мне телят, молоко. Поэтому приезжаю и всеми силами стараюсь помогать. Если это летом, то я пасу коров, гуляем с ними по лугам. Если зимой, то коровник чищу, где-то забор подлатать, где-то ещё что-то».

Содержание одной коровы обходится примерно в 150 рублей в день. Большая часть средств – пожертвования. Также доходы поступают от продажи молочных продуктов.

[Лилия Газизулина, основательница приюта]:

«Тут производят сливки, сливочное масло, масло гхи, творог жирный и нежирный, сыр бывает у нас вегетарианский».

Самая дорогая продукция – топлёное масло, которое называют гхи. Стоит 1200 рублей за килограмм. Самая дешёвая – так называемое молоко ахимса. Подразумевается, что коров доят вручную после того, как насытились телята. Оно стоит 85 рублей за литр.

Весной приют переедет в Псковскую область, поскольку там мягче климат. Основательница планирует производить биогумус, продавать навоз, а также развивать экотуризм. Доходы пойдут на содержание приюта, который в будущем станет больше.

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