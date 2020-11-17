В ЮАР спасают популяцию очковых пингвинов, выращивая осиротевших птенцов

На побережье ЮАР сто лет назад насчитывалось более миллиона очковых или африканских пингвинов. С годами их..

На побережье ЮАР сто лет назад насчитывалось более миллиона очковых или африканских пингвинов. С годами их становилось всё меньше. Южноафриканские биологи планируют спасти популяцию, выращивая осиротевших птенцов.

Уже 50 юных пингвинов вскоре будут готовы к самостоятельной жизни. Их выпустят в дикую природу заповедника Де-Хуп недалеко от мыса Игольный.

Кроме того, специалисты стараются привлечь сюда других пингвинов. В январе они расположили на берегу манекены этих птиц, издающие характерные крики.

[Кристина Хаген, биолог]:«Этого никогда не применяли для привлечения африканских пингвинов, но так приманивали другие виды морских птиц по всему миру. Возможно, наиболее успешный и известный пример – это атлантический тупик у восточного побережья США. Там использовали манекены, а также выпускали выращенных птенцов. В итоге появилась большая разрастающаяся колония».

Биологи проверяют реакцию пингвинов на манекены, разместив их в уже существующей колонии.

[Кристина Хаген, биолог]:«Всё прошло очень хорошо. Пингвины как будто заинтересовались, но не нападали на манекены. Они также не игнорировали их. Для нас это хороший знак. Даже некоторые туристы подумали, что пингвины настоящие».

Популяция очковых пингвинов начала сокращаться в начале прошлого века из-за интенсивного сбора яиц. Сейчас у побережья ЮАР обитает не более 13 тысяч этих птиц. Пингвины ненадолго возвращались в природный заповедник Де-Хуп в середине 2000-х годов, но покинули эти места из-за хищников.

Биологи будут выпускать здесь выращенных птенцов следующие несколько лет. Первую группу поселят в заповеднике в начале будущего года.

Очковые пингвины занесены в Красную Книгу ЮАР.

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