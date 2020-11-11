Учёные обнаружили десятки новых видов рыб и кораллов в Индийском океане

Участники глубоководной исследовательской миссии Nekton, которая проводилась в Индийском океане в прошлом году, представили свои открытия...

Участники глубоководной исследовательской миссии Nekton, которая проводилась в Индийском океане в прошлом году, представили свои открытия. Учёные говорят, что обнаружили десятки ранее неизвестных видов рыбы, кораллов и других организмов.

Во время предыдущих экспедиций у Сейшельских островов исследования вели не ниже 30 метров. Это максимальная глубина погружения аквалангиста. Однако в рамках миссии Nekton впервые удалось исследовать океан на глубине до 450 метров. В частности, в районе атолла Альдабра, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого использовали пилотируемые подводные аппараты и субмарины.

[Пэрис Стефанудис, участник миссии]:

«Это не было сюрпризом, мы ожидали увидеть много новых видов, потому что многие из этих мест ранее не исследовали. Очевидно, что если вы займётесь новой областью, где было проведено очень мало исследований, то с большой долей вероятности вы обнаружите новые виды».

Исследователи также заметили в районе атолла Альдабра много морских хищников. Это говорит о том, что принятые ранее меры по защите океана работают.

[Люси Вудалл, участница миссии]:

«Мы знаем, что здоровые экосистемы – это те, где есть много разнообразных хищников».

При этом учёные предупреждают: нерациональный рыбный промысел оказывает негативное влияние на океан и его биоразнообразие. В незащищенных районах было обнаружено гораздо меньше хищников, занимающих последнее звено в пищевой цепи. К ним можно отнести морского окуня.

Семинедельная экспедиция в глубины Индийского океана завершилась в апреле 2019 года. После обследования около 30 квадратных километров морского дна удалось собрать примерно 1300 образцов и 20 терабайт данных.

Следующую пятинедельную миссию, которая должна была начаться в марте, пришлось отменить из-за вспышки коронавируса. Учёные надеются возобновить свои исследования во второй половине 2021 года.

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