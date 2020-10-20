В Колумбии вырастили и выпустили в море 80 краснокнижных черепах

Восемьдесят морских черепах впервые окунулись в морские воды рядом с колумбийским городом Санта-Марта. Их вырастили в..

Восемьдесят морских черепах впервые окунулись в морские воды рядом с колумбийским городом Санта-Марта. Их вырастили в рамках программы сохранения морской флоры и фауны.

По данным Всемирного фонда дикой природы, почти все виды морских черепах находятся под угрозой исчезновения.

[Марсела Фонсека, биолог]:

«Из тысячи черепах, вылупившихся на пляже, только одна может дожить до взрослого возраста и дать потомство».

Волонтёры выпустили 12 черепах бисса, которые также известны как настоящая каретта. Кроме того, в Карибское море уплыли 68 логгерхедов – головастых черепах. Оба вида занесены в Красную книгу, причём популяции черепах бисса находятся в критическом положении.

В Колумбии проводят подобные мероприятия, чтобы рассказать местным жителям о важности сохранения этих рептилий.

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