Жареные каштаны и глинтвейн в авто: карантинная ярмарка в Германии
Глинтвейн, рождественские пряники и даже снег. В городке Унтербрунн под Мюнхеном царит атмосфера праздника. Несмотря на..
Дата загрузки: 2020-12-01
Организовал ярмарку владелец одного из местных ресторанов. Он пытается выжить во время второго карантина, когда запрет наложен и на рождественские рынки, и на работу заведений питания.[Симон Ванкерль, организатор рождественской ярмарки]:
«Из-за пандемии коронавируса наш прекрасный ресторан сейчас закрыт. Но я хотел продолжать платить своим сотрудникам. В мае мы устроили фестиваль с доступом на авто. Поэтому мы подумали, что можем сделать зимой во время второго карантина? Почему бы не устроить рождественскую ярмарку для автомобилей?»
Посетителям предлагают самые разные угощения: от жареных каштанов до блинов.[Симон Ванкерль, организатор рождественской ярмарки]:
«Вы подъезжаете вон туда и берёте у маленького Санты меню. Затем у вас есть время определиться с заказом, прежде чем вы доберётесь до прилавков. Оплата на кассе, а затем можно ехать от киоска к стойке за угощениями, оставаясь в машинах, как того требуют карантинные правила».
И хотя снег здесь не настоящий, настроение гостей фальшивым не назовёшь.[посетительница]:
«Прекрасная альтернатива. В этом году других рождественских ярмарок нет. Думаю, это чудесно, очень по-рождественски». [посетитель]:
«Отличная идея, всем советую. Здесь можно погрузиться в атмосферу. Хорошо, что им разрешили это осуществить». [посетительница]:
«Чудесно. Мы уже зарядились настроением, мы даже видели костёр. Прекрасно».
Каждый год в Германии обычно работает около 2500 рождественских ярмарок. И посещает их примерно 160 миллионов человек.
При этом в стране недавно до 20 декабря продлили карантинные меры. И ограничения, по словам канцлера Ангелы Меркель, скорее всего продлят на всю зиму.
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