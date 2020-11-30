Жареные каштаны и глинтвейн в авто: карантинная ярмарка в Германии

Глинтвейн, рождественские пряники и даже снег. В городке Унтербрунн под Мюнхеном царит атмосфера праздника. Несмотря на..

Глинтвейн, рождественские пряники и даже снег. В городке Унтербрунн под Мюнхеном царит атмосфера праздника. Несмотря на пандемию и карантинные ограничения, здесь нашли способ организовать рождественскую ярмарку. Все посетители приезжают на автомобилях и не выходят из них. Угощения им приносят работники.

Организовал ярмарку владелец одного из местных ресторанов. Он пытается выжить во время второго карантина, когда запрет наложен и на рождественские рынки, и на работу заведений питания.

[Симон Ванкерль, организатор рождественской ярмарки]:«Из-за пандемии коронавируса наш прекрасный ресторан сейчас закрыт. Но я хотел продолжать платить своим сотрудникам. В мае мы устроили фестиваль с доступом на авто. Поэтому мы подумали, что можем сделать зимой во время второго карантина? Почему бы не устроить рождественскую ярмарку для автомобилей?»

Посетителям предлагают самые разные угощения: от жареных каштанов до блинов.

[Симон Ванкерль, организатор рождественской ярмарки]:«Вы подъезжаете вон туда и берёте у маленького Санты меню. Затем у вас есть время определиться с заказом, прежде чем вы доберётесь до прилавков. Оплата на кассе, а затем можно ехать от киоска к стойке за угощениями, оставаясь в машинах, как того требуют карантинные правила».

И хотя снег здесь не настоящий, настроение гостей фальшивым не назовёшь.

[посетительница]:«Прекрасная альтернатива. В этом году других рождественских ярмарок нет. Думаю, это чудесно, очень по-рождественски». [посетитель]:«Отличная идея, всем советую. Здесь можно погрузиться в атмосферу. Хорошо, что им разрешили это осуществить». [посетительница]:«Чудесно. Мы уже зарядились настроением, мы даже видели костёр. Прекрасно».

Каждый год в Германии обычно работает около 2500 рождественских ярмарок. И посещает их примерно 160 миллионов человек.

При этом в стране недавно до 20 декабря продлили карантинные меры. И ограничения, по словам канцлера Ангелы Меркель, скорее всего продлят на всю зиму.

Короткая ссылка на эту страницу: