Вкусный суп из неказистых овощей: волонтёры в Косово спасают продукты
На этой ферме в Косово после сбора урожая осталось много неказистых фруктов и овощей. Обычно их..
Дата загрузки: 2020-11-03
[Гетоар Красники, волонтёр]:
«Мы проводим это мероприятие, чтобы сохранить продукты, которые скоро пойдут в отходы. Мы приготовим их и раздадим людям. Таким образом мы начнём публичный диалог о пищевых отходах в целом и о том, как уменьшить их количество».
Фермеры вынуждены выбрасывать часть урожая, поскольку магазины не принимают овощи и фрукты нетоварного вида.
[Ариан Йезерци, фермер]:
«У меня ферма площадью 2000 квадратных метров. И из всех фруктов и овощей, которые я выращиваю, в отходы идёт примерно полторы тонны».
Собранные овощи волонтёры отвозят в Приштину. Здесь они ежегодно проводят специализированный фестиваль. В этот раз он проходит под лозунгом «Страшная еда». Волоньёры варят супы и готовят соусы, а потом угощают посетителей.
[гостья мероприятия]:
«Идея собирать овощи и готовить их вместо выбрасывания принесёт пользу всей планете и людям».
Организаторы также рассказывают гостям о том, как важно и дома не выбрасывать еду, которая ещё годится в пищу.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно во всём мире в отходы попадает 1,3 миллиарда тонн продуктов.
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