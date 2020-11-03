Вкусный суп из неказистых овощей: волонтёры в Косово спасают продукты

На этой ферме в Косово после сбора урожая осталось много неказистых фруктов и овощей. Обычно их..

[Гетоар Красники, волонтёр]:

«Мы проводим это мероприятие, чтобы сохранить продукты, которые скоро пойдут в отходы. Мы приготовим их и раздадим людям. Таким образом мы начнём публичный диалог о пищевых отходах в целом и о том, как уменьшить их количество».

На этой ферме в Косово после сбора урожая осталось много неказистых фруктов и овощей. Обычно их выбрасывают, но группа косовских волонтёров не даёт им пропасть зря. Все забракованные помидоры, перцы и кабачки собирают. Из них приготовят вкусный суп.

Фермеры вынуждены выбрасывать часть урожая, поскольку магазины не принимают овощи и фрукты нетоварного вида.

[Ариан Йезерци, фермер]:

«У меня ферма площадью 2000 квадратных метров. И из всех фруктов и овощей, которые я выращиваю, в отходы идёт примерно полторы тонны».

Собранные овощи волонтёры отвозят в Приштину. Здесь они ежегодно проводят специализированный фестиваль. В этот раз он проходит под лозунгом «Страшная еда». Волоньёры варят супы и готовят соусы, а потом угощают посетителей.

[гостья мероприятия]:

«Идея собирать овощи и готовить их вместо выбрасывания принесёт пользу всей планете и людям».

Организаторы также рассказывают гостям о том, как важно и дома не выбрасывать еду, которая ещё годится в пищу.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно во всём мире в отходы попадает 1,3 миллиарда тонн продуктов.

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