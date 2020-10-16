Передвижная школа помогает филиппинским детям не отставать от программы

Этот необычный транспорт – изобретение филиппинских учителей. Они создали его, чтобы помочь детям в отдалённых районах..

Этот необычный транспорт – изобретение филиппинских учителей. Они создали его, чтобы помочь детям в отдалённых районах наверстать упущенное в учёбе.

Используя старые книжные полки, доски и большой монитор, учителя построили импровизированный учебный центр. Теперь такая моторикша колесит по ухабистым дорогам горных деревень в отдалённой сельской местности провинции Пампанга.

[Кристофер Семсем, школьный учитель]:

«Нам, учителям, изначально приходилось нелегко, потому что единственный вариант, предложенный правительством, – это онлайн или «смешанное» обучение, при котором учащимся выдают материалы и они продолжают свои уроки виртуально. Однако в этом районе нет Интернета или телевидения. Нам пришлось подумать об альтернативном способе обучения».

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился, чтобы все школьники в стране оставались на онлайн-обучении до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19. Но такое решение буквально отрезало от учебного процесса жителей отдалённых деревень. Среди них коренной народ аэта.

[Маризен Толентино, директор школы]:

«Некоторые из детей аэта не умеют читать, особенно воспитанники детских садов и ученики начальных классов. Как они собираются сдавать тесты? Даже их родители не могут им помочь».

Такую инициативу запустили в начале октября. Школа на моторикше объезжает пять деревень, охватывая около 500 учеников от начальной до старшей школы. Занятия проходят несколько раз в неделю.

При этом для проекта не выделяется дополнительный бюджет. Правительство только предоставило моторикшу с водителем.

Дети на такие занятия реагируют позитивно. А учителя надеются, что благодаря этому мобильному центру школьники смогут продолжить обучение и не отстанут от программы.

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