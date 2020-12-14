В Нигерии бандиты похитили более 300 учеников школы-интерната

В нигерийском городе Канкара вооружённые бандиты напали на школу-интернат для мальчиков и похитили более 300 детей..

[Усама Амину, школьник]:

«Я уже собирался спать, но услышал выстрелы. Я вышел во двор, и там уже было много народу. Нас попросили вернуться в общежитие, а потом сказали, что вооружённые люди уже в школе. Мы попытались бежать через забор, но нас заставили вернуться. Мы думали, что это солдаты, которые защищают нас, но, к сожалению, это были не они».

В нигерийском городе Канкара вооружённые бандиты напали на школу-интернат для мальчиков и похитили более 300 детей и подростков. Всего в учебном заведении числятся 800 школьников, более 400 сумели спастись. Усама – один из них.

По данным полиции штата Кацина, на школу напала большая группа бандитов, вооружённых автоматами. Правоохранители начали перестрелку, во время которой многие школьники смогли спастись бегством.

Власти закрыли все государственные школы в Кацине, а в Канкару прибыли военные. Они разыскивают похищенных.

[Шуайбу Гарба, отец похищенного школьника]:

«Мы молимся, чтобы наши дети вернулись. Сейчас это единственная наша молитва».

Родители похищенных учеников собрались в школе-интернате. Они призывают власти найти детей.

[Мурджа Мохаммед, мать похищенного школьника]:

«Только правительство может помочь нам, потому что у него есть власть и ресурсы для спасения наших детей».

Нигерия – самая густонаселённая страна Африки. На её северо-западе орудуют много вооружённых банд. Они нападают на людей и часто похищают их с целью получить выкуп. На северо-востоке страны действуют исламистские группировки. В конце ноября боевики убили десятки фермеров в штате Борно.

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