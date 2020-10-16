Новый сезон рождественских игрушек: ставка на игры в кругу семьи

В этом году детскому универмагу Hamleys в Лондоне исполняется 260 лет. Новый рождественский сезон открыт, и..

[Виктория Кей, начальник отдела закупок Hamleys]:

«У нас позитивные ожидания от Рождества. Наша тема в этом году – связь поколений: домашние игры, классика, единение всей семьи. Мы теперь проводим много времени дома. Все хотят уюта, семейной атмосферы».

В этом году детскому универмагу Hamleys в Лондоне исполняется 260 лет. Новый рождественский сезон открыт, и маленьких посетителей уже ждут новинки сезона. Здесь надеются, что, несмотря на карантин, праздничное настроение возьмёт верх.

Двигателем торговли всегда был ажиотаж вокруг киноновинок. Под них выпускались целые серии игрушек. Однако карантинные меры, начавшиеся с весны, задерживают съёмки и выход новых фильмов.

В мире кукол главной дебютанткой стала Барби с модным набором для кемпинга. Розовое авто трансформируется в пять разных игровых площадок.

[Стивен Пирсон, менеджер по закупкам Hamleys]:

«К нему также идут 60 различных аксессуаров. Это отличное соотношение цены и качества. В нём множество игровых площадок: бассейн, маленькая лодка… Это отличный подарок на Рождество».

Дети постарше теперь мечтают о самокате Ferrari. Ведь на трёхколёсном транспорте есть эмблема настоящих гонщиков.

[Стивен Пирсон, менеджер по закупкам Hamleys]:

«Он сделан исключительно хорошо. Ferrari – всемирно известный бренд, все хотят автомобиль Ferrari. Но дети уже могут прокатиться на самокате этого бренда».

Однако главную ставку делают на настольные игры. В карантин стали очень актуальны вечера в кругу семьи. Среди фаворитов – новый выпуск «Монополии».

Впрочем, не все покупатели в этом году готовы потратиться на дорогие подарки. Многие в свете второй волны пандемии предпочитают экономить.

[Джулия Руджери, покупательница]:

«Мы живем вместе и уже решили, что не будем делать никаких рождественских подарков. Может быть только родителям и брату, но больше никому».

Несмотря на то, что объёмы физических продаж снижаются, всё больше заказов поступает через интернет-магазины.

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