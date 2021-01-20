Как ученик средней школы помог одноклассникам

Гарри Лош учится в средней школе в городе Сайлом-Спрингс в штате Арканзас и играет в местной футбольной команде. С помощью футбола он решил помочь одноклассникам, которые не могут оплачивать обеды.

Гарри создал страничку для сбора средств на платформе GoFundMe. Перед началом футбольного сезона он обратился с просьбой делать взнос за каждый свой забитый гол. «Я просто очень хотел помочь, а поскольку хорошо играю в футбол, то думаю, что это подходящий способ». Гарри, таким образом, хотел собрать деньги для погашения задолженности одноклассников за школьные обеды. Его цель – собрать $2500.



«Мне было грустно, когда я видел, что одноклассники не могли поесть в столовой, потому что у них не было денег на обед», – поделился подросток.

Его мама Сара Лош рассказала, что Гарри и раньше анонимно оплачивал обеды учеников. «Есть учащиеся, которые не имеют права на бесплатные обеды или частичное возмещение, но всё же нуждаются в помощи», – добавила она.

Гарри считает, что он уже достаточно взрослый, чтобы помогать другим.