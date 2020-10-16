Реанимации в Баварии примут пациентов с COVID из Чехии
Бавария примет небольшое количество пациентов с коронавирусом из Чехии. Этим больным требуется уход в отделении интенсивной..
Дата загрузки: 2020-10-16
[Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии]:
«Соседняя с нами Чехия столкнулась со взрывоопасной ситуацией. Чешское правительство уже попросило нас принять пациентов в отделение интенсивной терапии. Мы, конечно же, согласились».
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер говорит, что эпидемия в Европе распространяется быстрее, чем при первой волне.
[Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии]:
«Цифры стремительно растут. На этой карте рядом со мной очень хорошо это видно. Очаги вспыхивают по всей Европе, и реакция везде одинаковая. Страны, которые сначала считали ситуацию несерьёзной, изменили мнение. Сейчас снова массово вводят ограничения».
В Чехии количество заражений за сутки резко возросло в начале сентября. По данным на 15 октября, выявлено более 9700 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель за время эпидемии. Общее число заражённых превысило 149 тысяч, умерло более 1200 больных.
В медицинской помощи нуждаются 2700 человек, и примерно 540 пациентов нужно поместить в отделение интенсивной терапии. Минздрав намерен развернуть полевые госпитали по всей стране. В Праге откроют временную больницу на 500 коек.
Врачей, работающих за границей, уже призвали вернуться в Чехию. Больницы нуждаются в их помощи, поскольку растёт число заражений среди медиков.
В Чехии на этой неделе закрыли рестораны, бары и клубы, а школы перешли на дистанционное обучение. Власти также призвали людей не выходить из дома без крайней необходимости. Тем не менее, о масштабном карантине речи не идёт, поскольку экономика и так пострадала во время первой вспышки коронавируса.
Германия также ужесточает ограничения. Но там подготовлено больше больничных коек, в том числе и в реанимациях, чем во многих других странах Европы.
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