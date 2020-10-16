Реанимации в Баварии примут пациентов с COVID из Чехии

Бавария примет небольшое количество пациентов с коронавирусом из Чехии. Этим больным требуется уход в отделении интенсивной..

[Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии]:

«Соседняя с нами Чехия столкнулась со взрывоопасной ситуацией. Чешское правительство уже попросило нас принять пациентов в отделение интенсивной терапии. Мы, конечно же, согласились».

Бавария примет небольшое количество пациентов с коронавирусом из Чехии. Этим больным требуется уход в отделении интенсивной терапии. В чешских больницах сейчас в шесть раз больше пациентов с COVID, чем было во время первой вспышки эпидемии.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер говорит, что эпидемия в Европе распространяется быстрее, чем при первой волне.

[Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии]:

«Цифры стремительно растут. На этой карте рядом со мной очень хорошо это видно. Очаги вспыхивают по всей Европе, и реакция везде одинаковая. Страны, которые сначала считали ситуацию несерьёзной, изменили мнение. Сейчас снова массово вводят ограничения».

В Чехии количество заражений за сутки резко возросло в начале сентября. По данным на 15 октября, выявлено более 9700 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель за время эпидемии. Общее число заражённых превысило 149 тысяч, умерло более 1200 больных.

В медицинской помощи нуждаются 2700 человек, и примерно 540 пациентов нужно поместить в отделение интенсивной терапии. Минздрав намерен развернуть полевые госпитали по всей стране. В Праге откроют временную больницу на 500 коек.

Врачей, работающих за границей, уже призвали вернуться в Чехию. Больницы нуждаются в их помощи, поскольку растёт число заражений среди медиков.

В Чехии на этой неделе закрыли рестораны, бары и клубы, а школы перешли на дистанционное обучение. Власти также призвали людей не выходить из дома без крайней необходимости. Тем не менее, о масштабном карантине речи не идёт, поскольку экономика и так пострадала во время первой вспышки коронавируса.

Германия также ужесточает ограничения. Но там подготовлено больше больничных коек, в том числе и в реанимациях, чем во многих других странах Европы.

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