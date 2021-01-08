Зимбабвийская девушка с помощью тхэквондо противостоит детским бракам

Зимбабвийская девушка Марица увлекается тхэквондо с пяти лет. Теперь с помощью этого боевого искусства она хочет..

Зимбабвийская девушка Марица увлекается тхэквондо с пяти лет. Теперь с помощью этого боевого искусства она хочет улучшить жизнь местных детей и подростков.

Марица живёт в деревне Эпворт в 15 километрах от столицы Хараре. Возле дома она регулярно проводит с тренировки с юными учениками.

Главными проблемами общины она считает детскую наркоманию и ранние браки.

[Натсираише Марица, тренер-любитель по тхэквондо]:

«Когда я училась в начальной школе, большинство моих подруг вышли замуж и забеременели. Когда я пошла в среднюю школу, у некоторых подружек уже были дети, и эти девочки столкнулись с проблемами».

В Зимбабве официально разрешено вступать в брак с 18 лет. Но, по оценке ЮНИСЕФ, примерно 30% девочек выходят замуж раньше. Детские браки – следствие нищеты людей.

Во многих семьях считают, что замужество принесёт дочери финансовое благополучие. Однако мужья часто используют девочек как бесплатную рабочую силу и не пускают в школу. Либо у них рождаются дети, и в этом случае тоже трудно получить образование. В итоге женщины не могут устроиться в жизни и выбраться из нищеты.

[Натсираише Марица, тренер-любитель по тхэквондо]:

«С молодыми женщинами и девушками я говорю о проблемах, с которыми они сталкиваются. И также я намерена с помощью тхэквондо побудить девочек не вступать в брак и не заводить детей слишком рано».

В Зимбабве футбол намного популярнее боевых искусств. Но Марица надеется увлечь единоборством как можно больше детей. Она учредила ассоциацию помощи уязвимым несовершеннолетним. У девушки очень ограниченные ресурсы, но она верит в успех своей миссии.

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