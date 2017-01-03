Выставка «Искусство Бугатти» открылась в Лос-Анджелесе

Одна из редчайших коллекций автомобилей Bugatti выставлена на обозрение в Лос-Анджелесе. Называется она «Искусство Bugatti». На ней представлена история создания автомобилей несколькими поколениями одной семьи.

Экспозиция работает в Автомобильном музее Петерсена. Помимо машин, здесь также — мебель, картины, скульптуры и изделия из серебра, созданные членами франко-итальянской семьи Бугатти.

Эту семью, фамильное поместье которой находится во французском городе Мольсем, называют одной из величайших художественных династий в мире.

Многие отмечают, что в XX столетии мало кто мог сравниться с родом Бугатти по числу дисциплин, на которые он оказывал влияние.

Лесли Кендалл – главный куратор музея. Он говорит, что на выставке представлен творческий путь каждого представителя Бугатти, начиная с основателя рода Карло и его сына Этторе.

[Лесли Кендалл, куратор музея]:

«Здесь не только машины, которые создавал Этторе. Здесь также мебель, которую делал его отец Карло. Здесь автомобили, которые создавал его сын Жан, а также скульптуры и художественные произведения, которые создавали его брат Рембрандт и сестра Лидия. Это была очень креативная, талантливая семья. Им повезло родиться в Европе в тот период, когда подобное искусство особенно ценили».

Большинство машин создал родившийся в Милане Этторе Бугатти. Он создал автомобилестроительную компанию, а также занимался строительством аэропланов и локомотивов.

Сын Этторе – Жан, пошёл по его стопам. Его самой известной разработкой в области дизайна авто была модификация Atlantic 1936 года. Через три года он погиб в возрасте 30 лет, тестируя одну из моделей.

[Тед Гушу, эксперт по классическим авто]:

«Эта семья, особенно в сфере автомобилестроения, внесла наибольший вклад, чем какая-либо другая семья в истории. Они делали это благодаря кропотливой инженерной работе и прекрасному дизайну. Они делали это посредством превосходных произведений искусства, которые ценили на международной арене». [посетитель выставки]:

«Я видел такие машины на других выставках, но никогда не устаю на них смотреть. Они самые прекрасные в мире».

Экспозиция будет открыта до октября.