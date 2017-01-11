11 января 2017

В Южной Корее спасли собак, выращенных на еду

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Защитники животных из международных организаций вывозят питомцев с одной из южнокорейских собачьих ферм. Всех этих животных выращивали для потребления в пищу.

В первый день вывезли 10 собак из 200. Теперь они начнут новую жизнь в США.

На борту самолёта можно перевозить ограниченное количество собак. Чтобы переправить всех в новый дом, потребуется несколько недель.

[Эндрю Пламбли, представитель Humane Society International]:
«Как только они будут готовы к передаче людям, то в приюты выстроятся целые очереди из желающих, поскольку люди были очень тронуты их печальными историями».

Ферма находится в 90 километрах от южнокорейской столицы Сеула. Она уже шестая, которую активистам удалось закрыть после месяцев переговоров, медицинских обследований и вакцинаций.

Активисты говорят, что здесь понятия гигиены не существует. Собаки испражняются прямо в клетках, зимой им холодно, летом — жарко. Кормят их раз в день.

[Адам Параскандола, представитель Humane Society International]:
«Такие собачьи фермы я видел только в Южной Корее. Я работал в Китае. В Китае убивают бродячих собак или крадут домашних. Подобная ситуация и во Вьетнаме».

Как сообщается, владелец фермы занимался этим делом последние 30 лет. Он не захотел обнародовать своё имя. По его словам, он решил отказаться от своего бизнеса из-за проблем со здоровьем.

Потребление собачьего мяса в пищу в Южной Корее теряет популярность. Этот продукт больше привычен старшему поколению. Молодёжь же всё чаще заводит собак в качестве домашних питомцев. Однако, по оценкам защитников животных, в стране по-прежнему функционирует около 17 тысяч собачьих ферм.

Организации призывают Южную Корею полностью отказаться от собачьего мяса уже к 2018 году, когда в стране состоится Зимняя олимпиада.

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