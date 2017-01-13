Фестиваль Элвиса Пресли проходит в Австралии

«Элвис-экспресс» прибывает в город Паркс, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Поезд привёз из Сиднея сотни гостей на фестиваль Элвиса Пресли, который проходит здесь уже 25 лет.

Пышные юбки и яркие комбинезоны в австралийские +42 градуса – признак искренней любви к королю рок-н-рола. Томные песни Элвиса будут целую неделю звучать во всех уголках Паркса.

[Дэйв Чэбмерс, бизнесмен]:

«Люди приехали сюда издалека, со всей страны. Это престижный фестиваль. Местные бизнесмены подключились и поддерживают. А гости буквально живут и дышат Элвисом в течении целой недели. Это фантастика».

Фестиваль проходит в первой половине января и приурочен ко дню рождения Элвиса Пресли. Гости погружаются в атмосферу 60-х. Их ожидается до 30 тысяч человек.

Между тем первый фестиваль в 1993 году местные жители встречали с недоумением.

[Боб Стил, соорганизатор фестиваля Элвиса]:

«Люди говорили: «У нас тут сельская местность, проходят сельскохозяйственные выставки, много фестивалей цветов и тому подобного». Это всё хорошо, но, думаю, мы способны на что-то большее».

Организаторы мероприятия – супружеская чета Боб и Энн Стил – давние фанаты Элвиса. Первый фестиваль прошёл в форме обеда в их семейном ресторане. С годами традиция не меняется: Энн накрывает стол уже на сотни гостей.

[Энн Стил, соорганизатор фестиваля]:

«Было несколько лесных пожаров и наводнений. Не в самом Парксе, но из-за них к нам приехало меньше людей. Мы не знали, чего ожидать из-за погоды. Было сложно, но потом пожары и наводнения прекратились».

В рамках фестиваля проведут конкурс двойников Элвиса, парад и концерты.