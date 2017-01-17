17 января 2017

Турция: арест подозреваемого в атаке на ночной клуб

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Полиция Турции арестовала мужчину, подозреваемого в совершения теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле. Это выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов, действовавший под именем Абу Мухаммед Хорасани. Он скрывался в Эсеньюрте – районе провинции Стамбул, у своего друга – киргиза по национальности.

В квартире вместе с подозреваемым находился его четырёхлетний сын. В ходе спецоперации полиция арестовала ещё четырёх человек: трёх женщин и мужчину-киргиза.

Одновременно рейды проходили и в других местах, где могли находится люди, связанные с подозреваемым.

Напомним, в ночь на 1 января вооружённый злоумышленник приехал на такси к ночному клубу Reina. Перед входом в клуб он застрелил полицейского, затем вошёл внутрь и открыл стрельбу из автомата Калашникова по посетителям, которые праздновали Новый год.

В момент нападения в клубе находились от 700 до 800 человек. Некоторые прыгали в пролив Босфор, чтобы спастись от пуль. В результате теракта погибло 39 человек, среди них много иностранцев, в том числе гражданка России. Ещё 69 человек пострадали.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Эта террористическая группировка запрещена в РФ и многих других странах.

Ранее боевики ИГИЛ призвали своих сторонников совершать теракты в Турции в качестве мести за её военные операции в Сирии.

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