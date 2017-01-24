Цыплята стали частью декора кафе на Тайване

[посетительница кафе]:

«Приближается год Петуха, а эти цыплята, бегающие тут, пока мы едим, дарят нам праздничное настроение перед Лунным новым годом».

Это кафе в тайваньском городе Хуаляне с утра до вечера оглашает цыплячий писк. Четыре жёлтеньких птенчика живут здесь на декоративном газоне, проложенном вдоль окон. Их присутствие в заведении оказалось как нельзя кстати. Ведь китайцы готовятся встречать Новый год по лунному календарю. Его символ – Петух.

Цыплят в этом кафе завели задолго до праздника. Идею подсказал случай.

[Чиу Чи Ин, владелец кафе]:

«У меня тут обедали несколько клиентов, которые ехали из Тайбэя в Тайдун. По дороге они подобрали трёх цыплят на горной тропе и попросили меня приютить их на ночь, поскольку с собой везти неудобно. Они обещали забрать птенцов, но не вернулись».

Цыплят оставили в кафе. Вскоре к их весёлому писку привыкли и работники, и посетители. А когда малыши начали подрастать, владелец решил обменять их на местной птицеферме на новых цыплят. С тех пор они – часть интерьера. Как правило, в кафе живёт четыре птенца. Обменивают их каждые три недели.

Китайский новый год в этот раз начнут отмечать 28 января. Праздничный сезон продлится две недели. Закончится он на 15-й день Праздником фонарей.

Лунный новый год – самый долгий и самый важный праздник для китайцев. В эти дни они собираются семьями на ужин воссоединения. По традиции все желают друг другу счастья и мира, а также прощают обиды и примиряются в спорах.