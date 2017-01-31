31 января 2017

Итальянцы искупались в ледяном озере ради удовольствия

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На севере Италии более 80 энтузиастов решились на ледяное купание. Высокогорное озеро Лаго-ди-Ледро встретило смельчаков сурово. Температура воды – лишь на два градуса выше ноля.

Но вот первый шаг сделан, и «моржи» ныряют один за другим и направляются к плавучему мостику. От берега его отделяют 20 метров. Там можно лишь перевести дух, согреться не получится. Тем не менее, закалённые пловцы не дрогнув стоят на заснеженной площадке. Отдышавшись, пускаются в обратный путь.

Всё это действо – не ради рекордов, а так – для собственного удовольствия и возможности от души повеселиться. Первый заплыв здесь прошёл семь лет назад, и поначалу участников было немного.

С каждым годом популярность ледяного купания на Лаго-ди-Ледро растёт. Сюда съезжаются охотники до острых ощущений со всего севера страны. В этот раз в заплыве участвуют от мала до велика. Самому младшему пловцу – восемь, самому старшему – 71.

Озеро Лаго-ди-Ледро раскинулось среди гор на высоте 655 метров над уровнем моря. Оно считается одним из чистейших в регионе. Его глубина колеблется от 35 до 48 метров.

После заплыва всех участников угощают горячими напитками.

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