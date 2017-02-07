07 февраля 2017

Соревнования в аэротрубе прошли в Испании

| 0
Поначалу может показаться, что это цирковой акробатический номер. Но здесь у исполнителя нет страховки, поскольку нет и опасности упасть вниз. Выступающие парят и танцуют в аэродинамической трубе. Благодаря воздуху, который нагнетают в неё мощные вентиляторы.

Искусство акробатики в аэротрубе демонстрируют в рамках соревнований Wind Games-2017. Они проходят в курортном испанском городе Эмпуриабрава уже в четвёртый раз. На состязание съехались более 200 спортсменов из разных стран мира.

Участники соревновались в четырёх традиционных категориях, которые делятся на два типа: технический и артистический. Кроме того, в этом году организаторы добавили две новые дисциплины.

14-летняя акробатка из Сингапура стала двойной золотой медалисткой соревнований, победив в двух категориях.

[Кира Пох, участница соревнований из Сингапура]:
«Соревнования прошли чудесно, было очень весело. Мне нравятся все команды. Я повеселилась от души».

В дисциплине динамика, выполняемой в паре, победила чешская команда.

Золотую медаль в категории фристайл завоевала команда из Бельгии. Это уже вторая её победа в этих соревнованиях.

[Анди Гройвелс, член команды из Бельгии]:
«Я пережил нечто удивительное. Мы рады, что смогли победить. Эта аэродинамическая труба для нас – словно дом».

Популярность соревнований Wind Games возрастает с каждым годом, привлекая всё больше участников и зрителей. В прошлом году состязание смотрели более 215 миллионов телезрителей по всему миру.

Соревнования в аэротрубе прошли в ИспанииЛидеры регаты Vendee Globe приближаются к финишуНаводнение на юге Испании, есть жертвы1100 мигрантов атаковали границу испанского полуанклаваГлавная сцена Фламенко в Мадриде празднует 60 летДень трёх королей отпраздновали в Мадриде парадомПервый в Европе подводный музей открылся в ИспанииКак инопланетяне состязались с Angry Birds в дальности полётаАвстралия: Санты соревнуются в 30-градусную жаруВ Баварии соревновались в заплыве в ледяном озере

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.