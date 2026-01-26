Взрыв на свадьбе в Пакистане: семеро погибших

Трагедия на свадьбе в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва. В доме, где проходило свадебное торжество, прогремел взрыв. Погибло, по меньшей мере, семь человек. Ещё 25 пострадали.

[Фаррух Джамиль, главврач больницы]:

«Здесь произошла трагедия. На свадьбе в Куреши прогремел взрыв. В наше отделение травматологии и неотложной помощи поступило семь раненых, один из них в критическом состоянии. На данный момент мы также получили тела троих погибших».

Как сообщили местные СМИ, свадебное торжество проходило в резиденции главы «Комитета мира» Нур Алама Мехсуда. Эта структура выступает против Талибана, из-за чего её лидеры и члены нередко становятся целью террористических атак.

Взрыв осуществил террорист-смертник.

Ответственность за теракт пока никто не взял. Правоохранительные органы подозревают группировку «Техрк-е-Талибан Пакистан», которая активизировалась в регионе после того, как в соседнем Афганистане к власти пришли талибы.