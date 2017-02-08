08 февраля 2017

Британские больницы будут требовать предоплату у иностранцев

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Государственные больницы Великобритании, входящие в Национальную систему здравоохранения, теперь будут обязаны брать предоплату с иностранцев за несрочную медицинскую помощь. Правила официально вступают в силу в апреле этого года.

Раньше любой человек мог обратиться за помощью и получал её бесплатно. Счёт присылали уже по факту лечения. Это было большим ударом по бюджету страны, ведь в большинстве случаев счета просто не оплачивали.

[Джозеф Мейрион Томас, онколог]:
«Мы не хотим, чтобы иностранцы пользовались услугами Национальной системы здравоохранения без основания, истощая и так ограниченные ресурсы. Мы знаем, что многие не платят».

Больницы должны будут выяснять, какие пациенты могут получать помощь бесплатно, а какие — нет.

Правительство отмечает, что иностранные гости смогут пользоваться услугами здравоохранения, однако они должны будут тоже делать свой вклад, как и британские налогоплательщики.

Некоторые благотворительные организации предупреждают, что из-за новых правил самые уязвимые слои населения могут быть вообще лишены какой-либо медицинской помощи.

[Шьяманта Асокан, представительница Doctors Of The World]:
«Врачи, с которыми мы работаем, не хотят быть кем-то вроде солдат погранслужбы. Они просто хотят лечить человека, который к ним пришёл, а не выбирать кого-то в зависимости от их дохода или иммиграционного статуса. Но правила требуют обратного, они также возложат больше работы на систему здравоохранения, которая и так еле справляется».

Впрочем, британское правительство отмечает, что будут и исключения. Например, для беженцев и искателей убежища. Оно также отмечает, что предоплата не будет взиматься в случаях, если под угрозой находится жизнь человека.

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