В Индии слонам вяжут свитеры

[Наварти, местная жительница]:

«Делаем это для слонов. Этой зимой люди очень мёрзнут, и бедным животным тоже очень холодно, поэтому мы шьём им свитеры».

Жительницы индийского штата Уттар-Прадеш вяжут свитер, и работы впереди ещё немало. Ведь свитер этот — для слона.

Проект запустила местная природозащитная организация Wildlife SOS. В 2010 году в городе Матхура она основала парк, куда помещает слонов, спасённых от жестокого обращения. Сейчас в нём содержится 21 животное. Их-то и собираются «утеплить».

Зимы здесь в последнее время — очень холодные по местным меркам. Всего плюс 5-6 градусов. Их сопровождают сильные ветры.

На каждый свитер уходит около четырех килограммов шерсти и труд 6-7 женщин. Управляются недели за три.

Только вот уговорить слона носить такую одежду бывает непросто. Первый свитер связали с рукавами. Потом поняли, что идея неудачная.

[Камини, местная жительница]:

«В первом свитере Майе было очень щекотно, когда мы его на неё надели, она наотрез отказалась его носить и пыталась скинуть. Если ей не нравится — мы не заставляем. А этот ей понравился, и она носит».

В этом парке насилие к слонам вообще не применяют категорически. При нём даже работают специальные курсы для махаутов. На них погонщиков слонов обучают, как обращаться с животными гуманно.

[Катрик Сатянараян, сооснователь Wildlife SOS]:

«К сожалению, привычный метод обращения со слонами в Индии содержит много насилия, принуждения, страха и запугивания. Так их пытаются заставить подчиняться. Но слоны — очень умные животные, они эмоциональные и социальные, живут в стадах».

В Индии обитает больше половины всех диких слонов Азии. Несколько тысяч также традиционно содержатся в неволе при дворцах и храмах. Животных используют в качестве рабочей силы, в религиозных церемониях и для развлечения туристов.