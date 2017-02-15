Двухпалубный Airbus A380 пополнил музейную коллекцию

Двухпалубный лайнер Airbus A380 завершает перелёт из Тулузы в парижский пригород Ле-Бурже. Этот рейс для него последний. Отныне он будет экспонатом Французского музея авиации и космонавтики, причём — первым из самолётов компании Airbus.

Этот лайнер был создан для тестовых полётов. Сотрудники музея надеются, что он будет очень популярным среди посетителей.

[Катрин Монури, директор Аэрокосмического музея]:

«Это прототип – самый большой самолёт в мире. Это безопасный, удобный, вместительный транспорт, он служил для испытаний. И это значит, что коллекция музея пополнилась самолётом XXI века».

Свою миссию тестовый Airbus A380 выполнял почти десять лет.

[Жерар Дебуа, бортинженер]:

«Этот самолёт закончил свою трудовую жизнь в качестве прототипа. Однако его не демонтировали, а доставили в аэрокосмический музей в Ле-Бурже. Здесь начинается его вторая жизнь. Его будут по-прежнему видеть и посещать. Он будет жить ради молодого поколения».

Сотрудникам компании Airbus немного жаль прощаться с лайнером.

[Юг Ван дер Стише, пилот]:

«Всем, конечно, грустно оставить его тут. Однако он будет служить другому делу, и это нормально».

На борту A380 прилетели 50 специалистов. Они переоборудуют лайнер, чтобы он подходил для публичных посещений.

Airbus A380 – это широкофюзеляжный двухпалубный реактивный пассажирский самолёт с четырьмя двигателями, крупнейший серийный лайнер в мире. Высота – более 24 метров, длина – почти 73, размах крыла – почти 80.

Вместимость лайнера – 525 пассажиров с условием, что в салоне будет три класса. При одноклассовой конфигурации салон вмещает 853 пассажира. Самолёт способен пролететь без дозаправки более 15 тысяч километров.

Первый полёт Airbus A380 совершил в 2005 году. Спустя два года началась его эксплуатация.