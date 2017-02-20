Учёные говорят, что нашли новый континент

Мировые океаны скрывают много загадок. И недавно, возможно, разгадали одну немаленькую. В журнале «Географического общества Америки» была опубликована статья о континенте размером с две трети Австралии. Находится он под водой на юго-западе Тихого океана.

Масса суши площадью 4,5 миллиона квадратных километров на 94% погружена в воду. И только самые высокие её области, Новая Зеландия и Новая Каледония, выглядывают из-под воды.

[Руперт Сазерленд, профессор географии]:

«Он был здесь сотни миллионов лет. Но открытие сделали только сейчас, поскольку он под океаном, и он прятался». [Ник Мортимер, геолог]:

«Если бы можно было погрузиться на дно океана, то всем бы стало ясно, что там находятся гряды гор, и что там возвышается большой континент».

Статья называется «Зеландия: скрытый континент Земли». В ней утверждается, что недавние открытия подтвердили то, что давно предполагали.

Ведущим автором был Ник Мортимер, сотрудник новозеландского Королевского научно-исследовательского института. Он говорит, что ещё в прошлом столетии учёные находили гранит на субантарктических островах возле Новой Зеландии и метаморфические породы в Новой Каледонии. Всё это свидетельства континентальной геологии.

В 1995 году геофизик Брюс Лёйендейк впервые использовал термин «Зеландия». Им назвали массу земли, которая, как предполагалось, несла характеристики континента.

Если открытие найдёт признание в научном сообществе, в будущие карты и атласы добавят новый континент.

[Ник Мортимер, геолог]:

«Мы надеемся, что на картах мира и на школьных атласах появится Зеландия. Думаю, обнаружение нового континента – это очень захватывающе. Континенты – это самые большие твёрдые объекты на земле. И теперь появился ещё один».

Как предполагается, Зеландия откололась от Австралии и почти полностью затонула приблизительно 80 миллионов лет назад. Они были частью одного суперконтинента, который называют Гондвана.