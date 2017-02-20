Светофоры для смартфонозависимых появились в Нидерландах

Вот такие светящиеся полоски, вмонтированные в тротуар, появились перед пешеходными переходами нидерландского города Бодегравен. Их задача – привлекать внимание тех людей, которые постоянно смотрят в смартфоны и игнорируют происходящее на дороге.

Светодиодные полоски подсоединены к светофорам и дублируют их сигналы. Новшество ввели власти города. Они надеются, что это поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

[Дольф Рооденбург, инженер]:

«Мы заметили, что люди всё чаще пользуются смартфонами во время ходьбы. Согласно исследованиям, одна из пяти велосипедных аварий с участием молодёжи в возрасте от 12 до 18 лет произошла из-за использования смартфонов».

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию общественности. Некоторые считают, что таким образом власти поощряют людей пользоваться смартфонами во время ходьбы.

Однако авторы проекта не соглашаются. Говорят: и рады бы запретить пешеходам смотреть в телефоны, но это нереально.

[Дольф Рооденбург, инженер]:

«Мы решили сделать так, чтобы повысить безопасность дорожного движения. Поскольку люди и так уже ходят со смартфонами в руках, они не станут делать это ещё чаще только потому, что мы вмонтировали светящиеся полоски в тротуары».

Светодиодные полоски установлены пока только на одном перекрёстке Бодегравена – вблизи от трёх школ.