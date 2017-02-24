Самая знаменитая корова Франции встретится с президентом

Эта ухоженная красавица-корова по кличке Фин стала во Франции знаменитостью. Её выбрали официальным талисманом Международной сельскохозяйственной выставки 2017 года. Кроме того, прославившаяся на всю страну бурёнка встретится с самим президентом.

Фермер Седрик Бриан гордится своей коровой. Говорит: она особенная.

[Седрик Бриан, фермер]:

«Фин – босс в стаде. Она доброжелательная альфа-самка. Этой корове не нужно доказывать что-то, на кого-то нападать, всё происходит естественным образом. Она знает, чего хочет, и она непреклонна».

Сельскохозяйственную выставку откроет 25 февраля президент Франции Франсуа Олланд. Он сфотографируется с коровой Фин. На открытии также будут присутствовать кандидаты на пост главы государства, один из которых сменит Олланда.

Для фермера Бриана сельскохозяйственная выставка – это возможность не только показать свою любимицу миру, но и продемонстрировать усилия по сохранению редкой породы домашнего скота. Фин относится к мелкой чёрно-белой породе, которая отличается высоким удоем. Ещё в начале прошлого века их насчитывалось во Франции около 500 тысяч. Затем численность резко сократилась, и уже в конце 70-х таких коров осталось не более 15 тысяч.

[Седрик Бриан, фермер]:

«Главное для нас – это с гордостью продемонстрировать, что мы сохраняем биологическое разнообразие, и это приносит доход, ферма процветает, и мы гордимся этим. Фин отражает то, что позволяет нам гордиться проделанной работой».

Бриан и двое совладельцев фермы производят сыр, масло и другие молочные продукты. Продают в своей деревне и соседнем городе.

Ну а местные жители также гордятся знаменитой коровой Фин. Запись о ней размещена в Википедии в разделе «Известные жители».

[Бернард Лебо, мэр Плессе]:

«Как говорят владельцы Фин, такое бывает раз в жизни. Для нашей деревни – представлять звезду, пусть не на всемирной, но на международной выставке в Париже, — такое тоже произойдёт лишь раз».

Сельскохозяйственная выставка во Франции проводится уже более полувека. Она стала одним из символов французской культуры.