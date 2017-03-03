Колбаса и сыр бьют рекорды по объёму суррогата в России

Более половины продуктов питания в ассортименте российских магазинов – фальсификат.

По данным аналитиков «Стандарт Групп», под вопросом — качество 85% мясных изделий. Это колбасы, замороженные полуфабрикаты, копчёности и консервы.

Доля фальсификата в молочной продукции — 65%. В основном, это сливочное масло, молоко, сыры и сметана. Объём некачественной продукции в России резко вырос после введения продовольственного эмбарго в 2014 году.

[Максим Рудаков, эксперт «Росконтроля»]:

«Большая часть в итоге уходит на те отрасли, которые больше всего и продаются. Это та самая молочка и мясная продукция. В режиме покрытия возможностей, которые принесли санкции и контрсанкции, нам нужно было максимально увеличить объём продукции на нашем рынке. Понятно, что сделать это за один день невозможно».

Из-за высокой доли фальсификата на рынке производить качественную, но более дорогую продукцию становится экономически невыгодно. В кризис россияне стали крайне чувствительны к ценам. Ориентир для большинства — скидки и промоакции.

[прохожий]:

«Сыры вообще не покупаю никакие. Обходимся без сыра, колбасу не едим. Не едим вообще». [прохожая]:

«Каждый по своему кошельку выбирает, по своему бюджету… Конечно, цена будет выше на качественные товары. Это логично». [прохожая]:

«Производители хотят произвести больше и некачественней. Чем дешевле продукция, тем они и ниже качеством».

Между тем, проблемы с продуктами питания тянутся ещё с 2010 года. Тогда в России отменили обязательную сертификацию в государственных органах. Подтверждать качество своих товаров производители теперь могут сами.

[Максим Рудаков, эксперт «Росконтроля»]:

«Мы потеряли огромное количество специалистов, лабораторий. Из нескольких сотен организаций, которые были в 1990 годах, когда только появилась сертификация. Сейчас это тысячи и десятки тысяч организаций, которые конкурируют в цене. Конкурируя в цене, нужно исключать всё то, что имеет большой вес. Обычно это испытания. Очень много проблем из-за того, что документы создают без проведения испытаний».

В то же время эксперты говорят, что качество продуктов в России всё же постепенно улучшается. Если в 2014 году доля фальсификата в среднем составляла более 65%, то сейчас — уже 56%. Это связано с адаптацией российских предприятий к условиям эмбарго и запуском новых производственных мощностей.