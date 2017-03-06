Эксперты: Пальмира разрушена не так сильно, как ожидалось

Боевики «Исламского государства» сильно повредили Тетрапилон – главный римский монумент в древней Пальмире. Об этом сообщили в Управлении по делам древностей провинции Хомс. Специалисты посетили город через два дня после его освобождения от боевиков.

Как сообщается, у Тетрапилона разрушены колонны. Повреждён также фасад древнеримского амфитеатра, при этом – не оригинальная его часть, а восстановленная.

В целом специалисты отметили, что новые разрушения в Пальмире оказались не такими серьёзными, как ожидалось, и они значительно меньше тех, что боевики нанесли при первом захвате города. Напомним, тогда они разрушили триумфальную арку и храм, которым около 2000 лет.

После первого освобождения Пальмиры весной прошлого года до её нового захвата боевиками в декабре эксперты успели проделать некоторые восстановительные работы. Они отмечают, эти что труды не были сведены на нет в результате второго захвата. При этом призывают ООН оказывать больше содействия.

[Ваэл Хаяфиян, глава Управления древностями провинции Хомс]:

«Речь о всемирном наследии, включенном в соответствующий список. ООН следует вести работу по его сохранению, потому что, если включаешь место в список всемирного наследия, это значит – берешь на себя ответственность за его сохранность при любых обстоятельствах, включая оккупацию, взрывы и военные действия, а также за поддержку работ по восстановлению».

Как сообщил глава Департамента древностей и музеев Сирии, в восстановительных работах будут участвовать около 400 инженеров. В целом будут также задействованы специалисты из многих стран, включая Россию, страны западной Европы и Японию.