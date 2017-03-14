Аномально тёплая весна: цветы в центре Москвы

[Алексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода»]:

«В эту пору ещё зима климатическая в средней полосе России. На улице лежит снег, часто холодно, и только-только пробиваются первые подснежники. Люди уже очень устали от зимы. Хотят ярких красок, цветов, наступления весны. Чтобы приблизить весну, мы и придумали такую выставку».

Основа экспозиции – тюльпаны. Гордость коллекции – чёрные. Это выведенный в Голландии сорт «Королева ночи».

В оранжерее московского ботанического сада «Аптекарский огород» распустились тысячи тюльпанов, крокусов, нарциссов, гиацинтов. Ароматные бутоны появились на два месяца раньше природного срока. Посмотреть на чудо-выставку выстраивается длинная очередь. Среднее время ожидания – один час.

[Алексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода»]:

«Почему-то мечта всего человечества — вывести чёрные цветы, это никак не получалось. На самом деле, он не совсем чёрный, а тёмно-тёмно бордовый, тёмно-лиловый. Но, по крайней мере, это самый тёмный, который удалось вывести».

Здесь около 200 сортов тюльпанов самых невероятных форм и размеров. В их числе — попугайные, чьи лепестки похожи на растрёпанных волнистых попугайчиков. А это тюльпан сорта Маскотте, больше похожий на пион.

[посетитель]:

«Необычное ощущение, не ожидал, что будет такой всплеск красок. Ассоциация – «лето». Таиланд, можно сказать».

[посетительница]:

«Очень ярко, очень плотно, очень много. Стоит, чтобы час-полтора отстоять. Заходишь, в сказку попадаешь. Забываешь, что там снег, что грязь месил ногами только что».

Между тем, цветы радуют глаз и за пределами оранжереи. На территории «Аптекарского огорода» самыми первыми в Москве распустились подснежники.

Рядом проклёвывается весенник зимний. Его ярко-жёлтые цветки раскрываются только на солнце. Их научное название – эфимироиды. От слова «эфимерный». Жизненный цикл проходят за пару недель.

[Алексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода»]:

«Это центр города. В центре города всегда чуть-чуть теплее, чем на окраинах. В Подмосковье ещё снег лежит. Здесь микроклимат. Внутриквартальное положение. От ветров загорожены домами».

Первыми вестниками весны стала и эта пара огарей. Дикие утки каждый год прилетают сюда после зимовки. Начало весны выдалось аномально тёплым. Уже к концу марта ботанический сад начнёт утопать в цветах и зелени.