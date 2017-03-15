15 марта 2017

ЮНИСЕФ: 2016 стал худшим годом для детей в Сирии

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Видео, опубликованное в социальных сетях в 2016 году, шокировало многих. На этих кадрах сирийских детей спасают из-под завалов после бомбардировки.

Согласно недавно опубликованному отчёту организации ЮНИСЕФ, 2016 год стал худшим для несовершеннолетних в Сирии. В этот период погибло, было ранено либо завербовано для участия в боевых действиях рекордное число детей.

[Женевьева Бутин, представитель ЮНИСЕФ]:
«Мы обнаружили, и данные это подтверждают, что это был худший год для детей во время войны, которая сама по себе ужасна и продолжается так долго».

В отчёте также говорится, что во многие регионы Сирии доступ у гуманитарных организаций ограничен, поэтому облегчить страдания детей там крайне сложно. Кроме того, в те районы невозможно доставить продовольственную помощь.

Согласно документу, около 2 миллионов 800 тысяч детей находятся в труднодоступных регионах Сирии, включая 280 тысяч несовершеннолетних, живущих в условиях осады.

[Женевьева Бутин, представитель ЮНИСЕФ]:
«Стороны конфликта в Сирии не уважают основных правил войны. Они проводят свои операции, не думая о том, что это оказывает ужасающее влияние на детей».

ЮНИСЕФ также призвала воюющие стороны прекратить все нарушения.

По данным организации, после шести лет войны более шести миллионов детей в Сирии зависят от гуманитарной помощи. Ещё миллионы были вынуждены покинуть дома и живут в лагерях для беженцев в соседних Иордании, Турции и Ливане.

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