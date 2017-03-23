23 марта 2017

Самка кошачьего лемура принесла двойню в зоопарке Вены

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В зоопарке Шёнбрунн в Вене стало на двух питомцев больше. Эта самочка кошачьего лемура недавно принесла двойню, что бывает достаточно редко.

Пока малыши прячутся на животе у мамы. В этом надёжном укрытии они проведут некоторое время, после чего переберутся на спину. Первые самостоятельные шаги в мир начнут делать в возрасте одного-двух месяцев.

Однако кормить их будет по-прежнему мама, да и ночь маленькие лемуры будут проводить с ней. Примерно через полгода детёныши отвыкнут от молока и начнут взрослую жизнь.

Сотрудники зоопарка сообщают, что каждую весну лемуры одними из первых приносят потомство. Сейчас ждут детёнышей и другие самки в группе. Скоро кошачьих лемуров станет здесь ещё больше.

Этот вид обитает на юге и юго-западе острова Мадагаскар. Любит сухие открытые пространства и леса. Кошачьи лемуры – небольшие животные, примерно как кошки. При этом хвост может достигать 60 сантиметров в длину. С его помощью они удерживают равновесие, когда лазают по деревьям и прыгают. Хвост также помогает обмениваться сигналами с сородичами. В дикой природе кошачьи лемуры живут группами по 20-30 особей.

Зоопарк Шёнбрунн основан в 1752 году. Он считается старейшим в мире.

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