До 315 человек выросло число жертв внезапных наводнений на севере Афганистана. Более 1600 человек пострадали. Об..

Более 300 человек погибли в результате внезапных наводнений в Афганистане

До 315 человек выросло число жертв внезапных наводнений на севере Афганистана. Более 1600 человек пострадали. Об этом сообщила правящая в стране террористическая организация «Талибан», которая запрещена в РФ и других странах.

Наводнения начались после сильных ливней. Власти заявляют, что уничтожена 1000 домов, а также разрушена инфраструктура, включая линии электропередачи и дороги. Международная организация по миграции сообщает, что стихия уничтожила более 2000 домов.

В округе Нахрин провинции Баглан хоронят погибших. Мухаммад Яхкуб потерял 13 родственников, включая детей.

[Мухаммад Яхкуб, житель провинции Баглан]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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От наводнений также пострадали провинции Бадахшан, Гор и Герат. По данным властей, людей эвакуируют военно-воздушные силы. Более 100 пострадавших доставили в военные госпитали.

Во время стихийного бедствия погибло много скота. Вода затопила фермерские поля. При этом подавляющее большинство из 40 миллионов жителей Афганистана зависят сельского хозяйства.

[житель провинции Баглан]:

«Грязь, принесённая паводком, перекрыла дороги и разрушила наши сельскохозяйственные угодья. Мы больше не можем сеять на этой земле».

Сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН раздают еду пострадавшим от наводнений. Власти Афганистана тоже заявляют, что обеспечивают людей продуктами и лекарствами, а также оказывают им медицинскую помощь.

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