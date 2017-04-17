90 лет – время стать чемпионом по плаванию

[Джон Шеридан, пловец]:

«Мой сын считает, что я всегда был рисковым парнем, видимо, так и есть».

Это «команда 360». Столько лет на четверых этим спортсменам – самым пожилым в Австралии чемпионам по плаванию.

Достижениям в плавании предшествовали долгие месяцы упорной работы. Ранние подъёмы, тренировки в бассейне и спортзале.

[Осси Доэрти, пловец]:

«Я всегда наслаждаюсь этим, это не работа, а удовольствие».

В октябре прошлого года команда готовилась установить новый рекорд среди пожилых пловцов. Всё шло отлично. Однако всего за день до соревнований скоропостижно скончался один из спортсменов – Джон-Уильям Стин. Нынешние достижения пловцы посвящают своему другу.

[Макс Ван Гелдер, пловец]:

«Плавание сделало последние годы Джона счастливыми, он жил этим».

90-летний Рэй Макгимпси в команде – новичок. Плаванием раньше не увлекался. Но решил: начать никогда не поздно.

[Рэй Макгимпси, пловец]:

«Я подумал, это будет здорово. Когда исполняется 90 — самое время попробовать что-то новое».

Сразу на первом соревновании Рэй показал неплохое время.

[Эмелия Григгс, внучка Рэя Макгимпси]:

«Я так горжусь им. Он ходит в спортзал каждый день — больше, чем я».

Эстафету у Рэя принял 91-летний Осси Доэрти. Следующий заплыв совершил Джон Шеридан, которому уже 92. Четвёртым выступил Макс Ван Гелдер. Ему – 87.

[Кэрол Ван Гелдер, жена Макса Ван Гелдера]:

«Макс, чем старше — тем сильнее и быстрее».

Под аплодисменты и подбадривающие возгласы Макс финишировал. Команда установила рекорд среди пловцов своего возраста.

[Макс Ван Гелдер, пловец]:

«Мы это сделали в память о Джоне».

Эти соревнования для спортсменов не последние. Теперь они будут готовиться к новым достижениям.