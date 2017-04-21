21 апреля 2017

На МКС прибыл сокращённый экипаж

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Космический корабль «Союз МС-04» успешно состыковался с МКС. Он стартовал с космодрома Байконур в Казахстане 20 апреля в 10 часов 13 минут по московскому времени. Спустя шесть часов прибыл к стыковочному узлу орбитальной станции.

«Союз» доставил на МКС сокращённый экипаж из двух человек. Это россиянин Фёдор Юрчихин и астронавт НАСА Джек Фишер. Третье место занял грузовой контейнер весом 70 килограммов.

Роскосмос решил с весны этого года сократить численность российского экипажа на МКС с трёх до двух человек. На освободившееся место в этот раз не нашли подготовленного иностранного космонавта. Но следующие экспедиции снова будут состоять из трёх человек.

Численность российского экипажа восстановят после пристыковки к МКС Многофункционального лабораторного модуля «Наука». Это произойдёт в следующем году.

На борту станции космонавтов встретил экипаж 51-й экспедиции. Это американка Пегги Уитсон, европейский астронавт Тома Песке и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.

Командир текущей миссии – Пегги Уитсон. На МКС она работает уже в третий раз. 30 марта американка установила рекорд по общему пребыванию женщины-астронавта в открытом космосе.

Для Фёдора Юрчихина этот полёт стал пятым по счёту. Американский астронавт и военный лётчик Джек Фишер в космос полетел впервые. Во время экспедиции он будет работать бортинженером. Фёдор Юрчихин возглавит экспедицию МКС 52.

Нынешний экипаж должен вернуться на Землю в мае.

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