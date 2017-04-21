Словаки запустят аэромобиль в серийное производство

Летающий автомобиль четвёртой версии представила на выставке в Монако словацкая компания AeroMobil. Использовать его можно и на дорогах общего пользования, и в небе. Правда в последнем случае понадобится удостоверение пилота.

На земле AeroMobil 4.0 приводят в движение электромоторы совокупной мощностью 110 лошадиных сил. Разгон до сотни – за десять секунд. Максимальная скорость – 160 километров в час. Для полётов предназначен четырёхцилиндровый двигатель объёмом два литра. Разработчики уже готовы запустить летающий автомобиль в серийное производство.

[Юрай Вацулик, директор компании AeroMobil]:

«Этот первый коммерческий продукт – гибрид. На земле работают два электромотора. Они не только эффективны, но и экологичны. Крутящий момент сразу высокий. При соблюдении юридических требований можно использовать все функции автомобиля».

На трансформацию в самолёт аэромобилю требуется около трёх минут. Во время полёта он развивает скорость до 360 километров в час. Без дозаправки может преодолеть 750 километров. Вес автомобиля – 960 килограммов.

Разработчики позаботились и о безопасности.

[Симон Роомс, сотрудник компании AeroMobil]:

«Корпус, крылья и колёса сделаны из углеродного волокна, как у современных суперкаров. Всё это защищает пассажиров. Встроены подушки безопасности, использованы алюминиевые сплавы и есть парашют».

Компания AeroMobil начнёт принимать заказы на летающий автомобиль уже в этом году. Поставки планируются на 2020-й. В зависимости от комплектации аэромобиль обойдётся в цену от миллиона 200 тысяч до полутора миллионов евро.

Предыдущий прототип — AeroMobil 3.0 был представлен в Вене в 2014 году.