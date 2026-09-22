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В США три СМИ предъявили иск к Дональду Трампу после того, как их лишили доступа в Белый дом

В США три СМИ предъявили иск к Дональду Трампу после того, как их лишили доступа в Белый дом

Американские СМИ – CNN, MS NOW и Politico – обратились в суд с иском к Дональду..

Дата загрузки: 2026-09-23

В США три СМИ предъявили иск к Дональду Трампу после того, как их лишили доступа в Белый дом

Американские СМИ – CNN, MS NOW и Politico – обратились в суд с иском к Дональду Трампу и его администрации. Истцы оспаривают решение лишить их журналистов доступа в Белый дом.

Три СМИ заявляют, что пропуска журналистов были аннулированы без предварительного уведомления после того, как администрация президента выразила недовольство их публикациями. Медиакомпании ссылаются на Первую поправку к Конституции США, которая защищает свободу слова и печати, и требуют восстановить доступ.

Трамп заявил, что решение не направлено против свободной прессы, а касается СМИ, которые распространяют ложную информацию.

Конфликт уже повлиял на освещение работы президента. CNN была одной из пяти телекомпаний, которые по очереди ведут общую видеосъёмку мероприятий Дональда Трампа и передают эти кадры другим СМИ. В эту группу также входят ABC, CBS, NBC и Fox News. После исключения CNN эти телекомпании приостановили работу группы. При этом мероприятия Трампа продолжают снимать другие СМИ.

Федеральный суд в Вашингтоне может рассмотреть требование трёх медиакомпаний о временной приостановке запрета уже 23 сентября.

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