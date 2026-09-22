81-я сессия Генассамблеи ООН пройдёт на фоне конфликтов и опасений по поводу ИИ

В Нью-Йорке начинается 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней примут участие почти 130 мировых лидеров...

В Нью-Йорке начинается 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней примут участие почти 130 мировых лидеров. С 22 по 26 сентября и 28 сентября они обсудят международные конфликты, вопросы глобальной безопасности, а также растущие вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Тема нынешней сессии звучит как «Восстановление доверия, управление преобразованиями: Организация Объединенных Наций, работающая на благо каждого».

Ещё до начала общих прений страны провели встречи на полях Генассамблеи ООН. Министры иностранных дел Турции, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана обсудили региональные и международные вопросы. Встреча стала продолжением консультаций этих четырёх стран по ситуации на Ближнем Востоке.

Италия и США тем временем подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов. Документ предусматривает координацию для укрепления цепочек поставок, а также сотрудничество в добыче, переработке и вторичной переработке сырья.

[Антонио Таяни, министр иностранных дел Италии]:

«Как известно, Италия – промышленно развитая страна, занимающая второе место в Европе по этому показателю. А по объёму торговли мы – четвёртые в мире. Цены на сырьё для нас критически важны. И это соглашение с США – ключевой элемент нашей стратегии и промышленной политики».

Нынешняя сессия проходит на фоне растущей геополитической напряжённости. При этом ООН сталкивается с финансовыми трудностями и вопросами о своём будущем курсе, поскольку Генеральный секретарь Антониу Гутерриш готовится покинуть свой пост в конце этого года.

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