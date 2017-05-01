Как в Москве состязались рыцари

Сотни реконструкторов эпохи Средневековья съехались на рыцарский турнир Святого Георгия в Москву.

Никакой бутафории. Костюмы, доспехи, оружие сделаны так же, как в XV веке.

[Дмитрий Савченко, организатор турнира]:

«Именно в XV веке рыцарские турниры достигли пика своего развития как благородный рыцарский спорт. Мы не пытаемся в рыцарей играть. Мы пытаемся возрождать этот спорт. Мы стараемся делать мероприятие максимально так, как оно проходило в Средние века».

Турнир проходит в виде показательных состязаний. Попасть копьем в дичь на скаку, срезать мечом яблоко…

Участники годами тренируются владеть средневековым оружием, ловко управлять лошадью – конь то и дело норовит пуститься в галоп и обойти препятствие стороной. Задания выполняют в полном обмундировании. Доспехи сковывают движения и весят 50 килограммов.

За зрелищем следят прекрасные дамы. Среди них – телеведущая Тутта Ларсен.

[Тутта Ларсен, телеведущая] :

«Я в полном восторге, даже в онемении. Такой уровень достоверности реконструкции этих событий. Полное погружение. Тот момент, когда рыцарь мимо меня проезжает и обжигает своим взглядом трибуны, где сидят дамы — сердце замирает, ты желаешь ему победы».

Между тем в прошлые века рыцарские турниры проводились в чисто практических целях.

[Дмитрий Савченко, организатор турнира]:

«Сама форма состязания даже уходит на второе место, по отношению с формой политической. С возможностью заключить важные договора, союзы, устроиться на службу знатному человеку, какому-то серьезному сюзерену. Конечно же, продемонстрировать свой статус. В первую очередь даже не простолюдинам, а — людям своего класса. Что у тебя все в порядке, все хорошо».

После XVI века турниры проводить перестали. В Европе начал меняться экономический строй: от феодализма к буржуазии. Рыцарство как атрибут феодального общества начало отмирать.