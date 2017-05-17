Ливанец делает миниатюрные дома с предметами интерьера

Чавки Язбек весь день напролёт занимается любимым делом. В его умелых руках рождаются миниатюрные копии традиционных ливанских домов. О такой работе мечтал с детства. Ради неё уволился из ресторана.

Каждое изделие Язбека – произведение искусства. Ведь мастер создаёт дом со всем его внутренним убранством. Так он хочет сохранить культурное наследие своей страны.

[Чавки Язбек, мастер]:

«Сначала я всё рисую на бумаге, затем вырезаю детали из дерева. Иногда в ход идёт камень. Кроме того, я использую старое кованое железо и медь для того, чтобы сделать традиционные двери. Мои работы выдержаны в стиле ливанской архитектуры и традиционной культуры».

Над всеми деталями мастер работает скрупулёзно. Окна, двери, камин и полки с книгами и фотографиями не отличить от настоящих.

[Чавки Язбек, мастер]:

«На завершение каждой детали нужно от недели до десяти дней. Чем больше её размер, тем больше времени и усилий требуется, особенно при работе с камнем».

Изделия Чавки Язбека вызывают всё больший интерес среди покупателей. Такие миниатюрные дома приобретают поклонники ливанской культуры и ливанские эмигранты.

[Чавки Язбек, мастер]:

«Они находят в моих изделиях напоминание о культурном наследии страны. У них возникает ностальгия по их ливанским корням. Многие ливанцы-эмигранты любят Ливан с его культурой».

Ливанский мастер участвует во многих престижных выставках, в том числе – и международных.

Теперь мечтает создать миниатюрную копию ливанской деревни с традиционными домами, узкими улочками и зелёными садами.