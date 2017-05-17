Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию лихорадки денге в городе Пьюра на севере Перу. Умерло уже 19 человек.
С подозрением на лихорадку в стране в общей сложности было госпитализировано более 15 тысяч человек. У 3150 болезнь уже подтвердилась. В одной только Пьюре ежегодно выявляют около 300 новых подозрений на денге.
Для срочной помощи людям власти организовали мобильные клиники. Над койками – противомоскитные сетки. Болезнь переносят комары.
Помещения окуривают от насекомых. Перуанское министерство здравоохранения призывает жителей содействовать специальным службам.
[Патрисия Гарсия, министр здравоохранения Перу]:
«Помогите нам взять эту эпидемию под контроль и помогите нам в трех областях: во-первых, найти и уничтожить места размножения комаров. Также, если люди хранят воду, им нужно держать её закрытой. А ещё открывать двери для фумигации».
Эпидемия денге началась после разрушительных наводнений. Они создали благоприятные условия для размножения комаров. Смертность от денге составляет примерно 5 процентов.
Кроме денге, в Пьюре распространяется ещё один вирус, передаваемый комарами, – чикунгунья. Подтверждено уже около 150 случаев заболевания.