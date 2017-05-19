19 мая 2017

Водитель, наехавший на пешеходов на Таймс-сквер, оказался ветераном ВМС США

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Водитель, совершивший наезд на пешеходов на Таймс-сквер, оказался бывшим военнослужащим ВМС США. Также его не менее четырёх раз арестовывали, в том числе за езду в нетрезвом виде и угрозу кому-то ножом. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент на одной из самых оживлённых площадей мира произошёл в четверг. Погибла 18-летняя девушка, ещё 22 пешехода пострадали.

[очевидец]:
«Я вышел из здания и повернул на юг на 42-ю Стрит. По ней ехала машина. Сначала показалось, что водитель потерял управление. Но в здание он не врезался, а вырулил и продолжил ехать по 42-й. Выехал на тротуар и начал давить людей. Люди кричали, некоторые сразу же отскакивали, а некоторые как будто застряли. Я смог отскочить».

Водитель – 26-летний житель Нью-Йорка Ричард Рохас. По словам очевидцев, он вёл себя как психически ненормальный. Как теракт инцидент не классифицируют.

Друг Рохаса высказался в его защиту.

[Харрисон Рамос, друг подозреваемого]:
«Когда я с ним познакомился, у него не было проблем с алкоголем. Он начал много пить, вернувшись со службы. Эта семья – хорошие, трудолюбивые люди. Он не террорист. Он служил своей стране. Не пачкайте его имя, он совсем не такой. Мне очень жаль, что сегодня кто-то здесь лишился жизни, и я от его имени приношу извинения. Но он не плохой человек. Ему просто очень нужна помощь».

Как сообщили в полиции, после задержания Рохас сказал им, что «слышал голоса» и думал, что умрёт.

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