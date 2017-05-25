25 мая 2017

Subaru оснастила кроссовер XV подушкой безопасности для пешеходов

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Серию краш-тестов кроссовера Subaru XV нового поколения провела японская компания. Цель испытаний – показать работу подушек безопасности для защиты пешеходов. Автопроизводитель впервые оборудовал ими машины.

[Тосия Фурукава, менеджер отдела исследований компании Subaru]:
«Пешеходы в Японии очень часто попадают под машины, особенно пожилые люди ночью. В Японии стареющее общество, и пожилые часто выходят на улицу по ночам. Мы хотим остановить рост смертности среди пешеходов».

Специалисты Subaru позаботились и о том, чтобы подушки безопасности для пешеходов раскрывались только при столкновении с человеком. Например, если машина врежется в стену или продуктовую тележку, подушка не раскроется. Она также не будет активирована, если кроссовер проезжает через водную преграду.

Subaru XV выиграл Гран-при Японской программы оценки безопасности новых автомобилей.

[Тосия Фурукава, менеджер отдела исследований компании Subaru]:
«Мы хотим оснастить такими подушками безопасности как можно больше автомобилей, но это непростая задача, поскольку для этого требуется новая платформа. Мы посмотрим, что можно сделать, и постепенно расширим проект».

Subaru стала первой в стране автомобилестроительной компанией, которая выпустила машины с подушками безопасности для пешеходов. Первой в мире такой технологией оснастила автомобили шведская компания Volvo.

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