25 мая «Звёздным войнам» исполнилось 40 лет

25 мая ровно 40 лет назад в далёком 1977 году в кинотеатрах США впервые показали фильм «Звёздные войны». В тот день зародилась параллельная Вселенная с её межпланетными баталиями, джедаями, а также тёмной и светлой сторонами силы.

В день выхода фильм показали лишь около 30 кинотеатров. Создатель картины Джордж Лукас и предположить не мог, что его картина станет такой успешной и будет оставаться в прокате более года.

40-летний юбилей космической саги отмечает многомиллионная армия поклонников. Сегодня дроиды, световые мечи, Дарт Вейдер и бластеры – неотъемлемая часть поп-культуры.

[Джордж Лукас, создатель «Звёздных войн»]:

«Удивительно. Удивительно было вначале, когда фильм стал хитом. И удивительно развивалась его история. Поклонники были активными все 40 лет. Мы выпускали фильмы не каждый год, но поклонники проводили свои сборы и поддерживали это движение».

Официальных мероприятий в связи с юбилеем не объявляли ни Disney, ни Lucasfilm. Журнал Vanity Fair отметил годовщину, опубликовав фотосессию актёрского состава предстоящего фильма «Звёздные войны: Последние джедаи». А компания Disney выпустила ограниченную серию новых игрушек.

[Марк Хэмилл, актёр]:

«Больше всего меня поражает поддержка поклонников, просто невероятно. Как я говорил раньше, они поддерживали нас и в хорошие периоды, и в периоды трудностей, они даже оказывали больше поддержки, чем семья».

Пока не известно, появится ли принцесса Лея в девятом эпизоде эпопеи, который должен выйти в 2019 году. Актриса Кэрри Фишер, игравшая её роль, умерла в декабре прошлого года. Ранее кинокомпания Lucasfilm опровергала слухи о том, что Лею Органу нарисуют при помощи компьютерной графики.