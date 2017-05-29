29 мая 2017

Египтяне молятся за христиан-коптов, убитых ИГИЛ

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Десятки египтян оплакивают в церкви в Бени-Суэф христиан-коптов, убитых террористами 26 мая. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в то время, когда группа верующих ехала в автобусе в христианский монастырь.

В ходе атаки погибло, по меньшей мере, 29 человек, 24 человека получили ранения. Среди жертв есть дети. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещённая в РФ и других странах.

В церкви в Бени-Суэф также собрались и родственники погибших. Некоторые считают, что власти Египта не защищают христиан-коптов от нападений.

[Ибрахим Адель Ризк, брат погибшего]:
«Чтобы я ни сказал, это не передаст моих чувств, не опишет того, что я испытал, увидев тот автобус. Но что бы я ни говорил, это бесполезно. Мы привыкли, что на наши слова никто не реагирует».

[дядя погибшего]:
«Это результат небрежности, халатности со стороны правительства, поскольку оно не наказывает этих людей сурово, когда они оказываются в тюрьме. Мы не просим их казнить. Мы хотим справедливого суда».

Между тем, египетские военные заявили, что ВВС страны активизировали воздушные атаки на базы боевиков в Ливии. Целью авиаударов стали тренировочные лагеря, в которых готовили террористов к нападению на христиан. По официальным данным, несколько таких лагерей были уничтожены.

В последнее время в Египте боевики неоднократно совершали атаки на христиан. Так 9 апреля произошли теракты в Танте и Александрии. Террористы-смертники подорвали себя в коптском и православном храмах. Погибли 45 человек, более 140 получили ранения.

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