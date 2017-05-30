Мексика проводит налоговые проверки крупных компаний

В Мексике начались масштабные проверки энергетических, горнодобывающих и телекоммуникационных компаний. Правительство проверяет, не уклоняются ли они от уплаты налогов после серии реформ, которые провёл президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Как сказал глава налогового управления, власти также проверяют автопроизводителей. Обычно у них невысокие наценки и запутанная глобальная сеть поставок. Из-за этого сложно подсчитать размеры налогового бремени.

[Освальдо Сантин, глава налогового управления]:

«Мы беспокоимся о структурных изменениях, вот почему мы так действуем. Нам нужно понять, насколько трансформации затронули компании. Всё это отражается в доходе этих компаний, а также в размере налоговых обязательств».

Энергетическая реформа Пеньи Ньеты положила конец монополии нефтедобывающей государственной компании Pemex на добычу сырой нефти и розничные цены. Это открыло сектор для частного капитала.

Сектор телекоммуникационных услуг реформировали, чтобы лишить монополии мобильный оператор America Movil. Он принадлежит миллиардеру Карлосу Слиму.

В 2014 в рамках налоговой реформы были введены новые выплаты и для горнодобывающих компаний.

[Освальдо Сантин, глава налогового управления]:

«Мы проверяем некоторую деятельность, после которой горнодобывающие компании сократили выплаты. Мы также ведём с ними переговоры, чтобы понять, почему произошли сокращения. Если ответ будет неудовлетворительным, нам придётся действовать».

Между тем, курс национальной валюты Мексики постепенно восстанавливается, но всё ещё нестабильный. По мнению министра финансов, власти должны действовать осторожно и ответственно.

До рекордно низкого уровня курс песо опустился в январе этого года. Причиной послужили обещания Дональда Трампа повысить таможенные пошлины на товары, произведённые в Мексике. Теперь же курс поднимается, поскольку администрация Трампа использует более сдержанный тон в переговорах с Мексикой и Канадой об общей зоне свободной торговли.