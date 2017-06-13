Встреча «экологической семёрки»: США не подписали пункта по климату

Встреча так называемой «большой климатической семёрки» состоялась в итальянской Болонье. Министры окружающей среды Италии, Германии, Великобритании, Франции, Японии, Канады и США обсудили вопросы устойчивого развития, управления природными ресурсами и использования «зелёных» источников энергии.

Итоговое коммюнике состояло из 15 страниц и 11 глав. США отказались поставить свою подпись под пунктом, который касается борьбы с изменением климата. Возле него представитель Вашингтона сделал приписку, что в свете выхода Соединённых Штатов из Парижского соглашения страна не поддерживает пункта об изменении климата. Она обещает и дальше уменьшать выбросы углекислых газов, но при этом поддерживать здоровую экономику.

Другие участники встречи раскритиковали решение США. Они ещё раз напомнили, что Парижское соглашение – необратимое.

[Джан Лука Галлетти, министр окружающей среды Италии]:

«Италия, Франция, Германия, Япония, Канада, Великобритания и Европейский Союз объявили, что Парижское соглашение – необратимое, не подлежит изменениям и является единственным возможным способом борьбы с изменением климата. Мы надеемся, что сможем вести конструктивный диалог с США в этом ключе в будущем». [Кэтрин Маккенна, министр окружающей среды Канады]:

«Мы не всегда друг с другом согласны. Но очень важно, чтобы был диалог. Я очень рада, что почти все страны готовы продолжать применять Парижское соглашение. Это соглашение – необратимое, и оно очень важно сегодня для нашей планеты. Как мать троих детей я считаю, что это вопрос их будущего».

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что влияние человека на изменение климата – это выдумка учёных. В своей политике он решил сфокусироваться на возобновлении работы промышленных предприятий и создании новых рабочих мест. Он также сказал, что готов подписать Парижское соглашение снова, если его переделать.

Однако пока страны не намерены возобновлять переговоры.

[Кармену Велья, еврокомиссар по климату]:

«Европейский Союз не будет возобновлять переговоры по Парижскому соглашению. Сейчас время действовать. Приоритет мира сейчас в том, чтобы применить договор».

Встреча почти полностью прошла без участия представителя США. Он появился только в начале первого дня.