Учёные обсуждают создание новой космической нации

Нацию без территории или армии, но со своей собственной конституцией и правительством, планируют создать в космосе.

Группа учёных собралась в Гонконге, чтобы представить первый подобный проект. Его назвали «Асгардия». Некоторые говорят, что новая страна будет идеальной цивилизацией в современном мире.

Российский учёный Игорь Ашурбейли придумал космическое государство Асгардия в прошлом году. Предполагается, что это будет международный гуманитарный проект по заселению космоса. Он также должен обеспечить доступ к космическим технологиям и защитить Землю от межпланетных угроз.

[Игорь Ашурбейли, основатель Асгардии]:

«Я подумал, что, возможно, через 15-20 лет появится такое же независимое государство, как на Земле, только не на Земле. Я сначала подумал о таком на острове, или на воде. А затем пришла мысль: «А почему бы не в космосе?»».

Нация без территории в ближайшее время планирует запустить в космос свой первый спутник. А в конце этого года — сформировать парламент и правительство из 12 министров.

Директор Института воздушного и космического законодательства в Университете Макгилла говорит, что применять земные законы для космоса будет непросто.

[Рэм Джуку, директор Института космического законодательства]:

«Те, кто будет применять законы и постановления, будут мыслить, как земляне. Мы не можем ожидать, что все будут думать, как жители Асгардии, как жители другого мира. Думаю, это будет главной трудностью в принятии законов».

Асгардия, как ожидается, будет устанавливать дипломатические отношения с другими странами, а также примет законодательство и конституцию на основе уже существующих на нашей планете.

Создатели государства говорят, что это будет мирное и свободное от войн общество.

[Рэм Джуку, директор Института космического законодательства]:

«В Асгардии не будут смотреть на то, откуда прибыл человек, на его возраст или религию. То есть в Асгардии все эти различия попытаются устранить. Если Асгардия появится, то она может стать примером для других стран».

Стать гражданином Асгардии можно, зарегистрировавшись на специальном сайте. Это уже сделало около 200 тысяч человек.

Асгардия добивается признания в ООН. При этом непонятно, откуда у нации возьмутся средства на претворение проекта в жизнь. Куда селить в космосе людей — пока тоже не ясно.