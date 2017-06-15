В Евросоюзе отменили плату за роуминг

Гражданам ЕС больше не придётся платить за мобильный роуминг во время туристических или деловых поездок по Евросоюзу. Новые правила вступили в силу с 15 июня. Для путешественников из других стран плата за роуминг сохранится.

Жители ЕС приветствуют долгожданные изменения. Об отмене роуминга внутри Евросоюза Еврокомиссия заговорила ещё в 2013-м.

[турист из Шотландии]:

«Думаю, это здорово. Во время двухнедельной поездки по Европе я тратил на связь более трёх евро в день. А теперь не надо платить». [турист из Великобритании]:

«Для меня это отличная новость – не нужно переплачивать. Это замечательно». [туристка из Франции]:

«Будет неважно, куда ты поехал в Евросоюзе. Общаться станет намного проще. Это удобно и для работы, поскольку приходится ездить в командировки по разным европейским странам».

При этом нельзя будет купить сим-карту в одной стране и постоянно пользоваться ею в другой. Операторы будут отслеживать, сколько клиенты разговаривают по мобильному телефону в роуминге. Нарушителям придётся доплачивать.

Между тем, некоторые эксперты полагают, что отмена платы за роуминг приведёт к повышению цен на все услуги мобильной связи в Евросоюзе. Операторам надо как-то компенсировать потерю дохода. Они также могут повысить тарифы на роуминг для операторов других стран, которые не входят в состав ЕС, в том числе и для российских.