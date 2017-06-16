16 июня 2017

Премьер-министр Румынии отказывается покидать пост

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В Румынии назревает политический кризис в правительстве. Премьер-министр Сорин Гриндяну отказывается уходить в отставку по требованию правящей Социал-демократической партии. Она прекратила поддерживать Кабинет министров, поскольку тот не выполняет в срок программу коалиционного правительства.

[Ливиу Драгня, лидер Социал-демократической партии]:
«Наше решение правильное. Возможно, это болезненно и непривычно. Но мы не хотим отказываться от правительственной программы. Хотим, чтобы румыны стали жить не просто немного лучше, а — стали жить хорошо».

14 июня все министры от правящей коалиции, в которую входят СДП и Альянс либералов и демократов, подали в отставку. Гриндяну заявляет, что покинет пост только после выбора преемника. По его мнению, новый премьер-министр должен быть также социал-демократом. Кроме того, кандидатуру ещё предстоит одобрить президенту страны Клаусу Йоханнису.

Между тем, глава государства призвал разрешить возникшие проблемы в правительстве.

[Мадалина Доброволши, пресс-секретарь президента Румынии]:
«Президент Йоханнис требует срочно разрешить внутренний кризис коалиции. Это полностью зависит от входящих в неё партий».

Правящая коалиция планирует провести заседание 21 июня.

[Ливиу Драгня, лидер Социал-демократической партии]:
«Партия социал-демократов после консультаций с партнёром по коалиции решила объявить вотум недоверия правительству в понедельник, а в среду обсудить этот вопрос и провести голосование».

Сорин Гриндяну вступил в должность премьер-министра в начале января. А уже в феврале страну охватили масштабные антиправительственные протесты. Причиной послужила попытка Гриндяну внести поправки в уголовное законодательство. Такие изменения помогли бы уйти от ответственности осуждённым за коррупцию сторонникам правящих социал-демократов.

Ранее пост премьера Румынии планировал занять лидер СДП Ливиу Драгня, однако не смог этого сделать из-за судимости. Ему дали условный срок за взятки и махинации с избирательными бюллетенями.

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