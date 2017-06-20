В Нью-Йорке ветлечебница спасает раненых и больных диких птиц

[Юджин Ода, ветеринар]:
«Они врезаются в окна, ударяются и падают вниз, кто-то попадает под машину, кого-то поранила кошка или собака. Мы как жители города отвечаем за спасение этих птиц. Они страдают из-за нас, и мы стараемся им помочь».
Сейчас в клинике проходят лечение около 350 пернатых. Их приносят прохожие, а также волонтёры, которые специально разыскивают тех, кому нужна помощь. За день поступает полсотни пациентов.
Эту маленькую птичку нашла жительница мегаполиса. У неё сломано крыло, и в целом она очень слаба.
[жительница Нью-Йорка]:
«В мире так много смертей. Мне хочется, чтобы все мы помогали друг другу и побольше беспокоились бы за других».
Прохожие приносят и птенцов.
[житель Нью-Йорка]:
«Видимо, он упал с дерева. Паниковал и хлопал крыльями. Ему была нужна срочная помощь».
Поступивших пернатых пациентов сразу полностью обследуют.
[Юджин Ода, ветеринар]:
«Я осматриваю всё. Ищу опухоли, ушибы, синяки или переломы. И, конечно, проверяю, не обезвожен ли организм».
Пациенты в клинике самые разнообразные. Здесь и голуби, и воробьи и даже курица. А этого лебедя нашли полгода назад в парке сильно замёрзшим. Лечение проходят утки и утята. Есть в клинике и птенцы американской пустельги. Это хищная птица из рода соколов.
Когда пернатые поправляются, их выпускают обратно в природу. Этим часто занимается один из волонтёров.
[волонтёр]:
«Я очень люблю их, а почему – трудно объяснить».
Клиника Wild Bird единственная в Нью-Йорке лечит диких птиц. Она существует на пожертвования, а медицинскому персоналу помогают добровольцы. Они кормят птиц и ухаживают за ними.