20 июня 2017

В Нью-Йорке ветлечебница спасает раненых и больных диких птиц

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Птицы – одни из самых уязвимых обитателей Нью-Йорка. Этих хрупких существ опасность может поджидать повсюду. Но вот уже 12 лет о пострадавших и больных птицах заботится ветеринарная клиника Wild Bird.

[Юджин Ода, ветеринар]:
«Они врезаются в окна, ударяются и падают вниз, кто-то попадает под машину, кого-то поранила кошка или собака. Мы как жители города отвечаем за спасение этих птиц. Они страдают из-за нас, и мы стараемся им помочь».

Сейчас в клинике проходят лечение около 350 пернатых. Их приносят прохожие, а также волонтёры, которые специально разыскивают тех, кому нужна помощь. За день поступает полсотни пациентов.

Эту маленькую птичку нашла жительница мегаполиса. У неё сломано крыло, и в целом она очень слаба.

[жительница Нью-Йорка]:
«В мире так много смертей. Мне хочется, чтобы все мы помогали друг другу и побольше беспокоились бы за других».

Прохожие приносят и птенцов.

[житель Нью-Йорка]:
«Видимо, он упал с дерева. Паниковал и хлопал крыльями. Ему была нужна срочная помощь».

Поступивших пернатых пациентов сразу полностью обследуют.

[Юджин Ода, ветеринар]:
«Я осматриваю всё. Ищу опухоли, ушибы, синяки или переломы. И, конечно, проверяю, не обезвожен ли организм».

Пациенты в клинике самые разнообразные. Здесь и голуби, и воробьи и даже курица. А этого лебедя нашли полгода назад в парке сильно замёрзшим. Лечение проходят утки и утята. Есть в клинике и птенцы американской пустельги. Это хищная птица из рода соколов.

Когда пернатые поправляются, их выпускают обратно в природу. Этим часто занимается один из волонтёров.

[волонтёр]:
«Я очень люблю их, а почему – трудно объяснить».

Клиника Wild Bird единственная в Нью-Йорке лечит диких птиц. Она существует на пожертвования, а медицинскому персоналу помогают добровольцы. Они кормят птиц и ухаживают за ними.

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